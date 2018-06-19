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Апелляционный суд оставил актера Георгия Гиорганашвили в заключении


19.06.2018   20:30
Тбилисский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу актера Георгия Гиорганашвили. Это решение было принято коллегией судей Апелляционного суда на сегодняшнем заседании.

Напомним, что Тбилисским городским судом актер Георгий Гиорганашвили (Бахала) приговорен к 8 годам лишения свободы.

Георгию Гиорганашвили предъявлено обвинение в приобретении и хранении наркотических средств в особо крупных размерах. Сам обвиняемый не признает своей вины и говорит, что наркотики ему подбросила полиция.






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