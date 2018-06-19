В Панкисском ущелье прошла акция в поддержку Малхаза Мачаликашвили

19.06.2018 20:59 В Панкисском ущелье сегодня прошла акция протеста с требованием объективного расследования дела Темирлана Мачаликашвили, который получил равнение во время спецоперации в декабре прошлого года по задержанию пособников в террористической деятельности. Участники акции также требовали наказания виновных лиц.



Акция протеста в Панкисском ущелье началась около трех часов дня и продолжалась 1,5 часа. Выступая на акции, отец Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили обратился напрямую к лидеру правящей партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили и потребовал признания преступления со стороны государства, признания его сына невиновным и наказания всех лиц, участвовавших в «жестоком преступлении».



По словам Малхаза Мачаликашвили, проведенная в Панкисском ущелье операция была «совместной операцией (министра ВД Георгия) Гахария и (начальника СГБ Вахтанга) Гомелаури», и, соответственно, он требует наказания министра ВД, начальника СГБ, его заместителя Иосеба Гогашвили и спецназовца, который застрелил его сына.



Как заявил Малхаз Мачаликашвили, это был «террористический акт», совершенный государством в Панкисском ущелье. «Вы ответите за это, пусть никто не сомневается», — сказал он. По его словам, если их требования не будут удовлетворены, акции переместятся в Тбилиси.



На акции в Панкисском ущелье находился также Заза Саралидзе, отец несовершеннолетнего Давида Саралидзе, одного из двух подростков, убитых на улице Хорава в Тбилиси в декабре прошлого года. Выступая на акции Заза Саралидзе потребовал наказания всех тех лиц, «кто покрывал и кто измарал руки в убийстве наших детей». По его словам, сегодня у нас нет правительства и «это был целенаправленный шаг, чтобы попытаться перекрыть убийства наших детей», но «этот трюк им уже не сойдет с рук… Мы не собираемся отступать», — добавил он.



Акция в поддержку Малхаза Мачаликашвили под названием «Не убивай меня» параллельно прошла в Тбилиси, у здания Службы госбезопасности.



Темирлан Мачаликашвили был ранен в результате спецоперации по задержанию подозреваемых в пособничестве террористической деятельности в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года. Врачи не смогли спасти раненного, и он скончался в больнице 10 января текущего года.















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