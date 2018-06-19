Муртаз Хурцилава: На ЧМ 2018 нет явных фаворитов, качество игры сборных ведущих стран желает лучшего

19.06.2018 21:14 Легендарный грузинский футболист,бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Муртаз Хурцилава считает, что на "Чемпионате Мира 2018 в РФ нет явных фаворитов".



75-летний Хурцилава, выступавший за сборную СССР на ЧМ 1966 и 1970 годов, в беседе с автором этих строк сказал 19 июня:"И до начала ЧМ 2018, и сейчас - после завершения матчей первого тура-могу сказать, что на нынешнем Чемпионате Мира нет явных фаворитов, поэтому трудно прогнозировать, сборные каких стран сумеют пробиться в полуфинал и финал первенства". Он отметил, что "качество игры сборных ряда ведущих футбольных стран на ЧМ 2018 года желает лучшего". "Взять, к примеру, сборную Германии. Я знал, что в германской сборной нынешнего состава нет таких звезд, которые раньше были у этой команды, но качество игры сборной ФРГ в матче с Мексикой меня просто разочаровала, возможно, в ходе чемпионата германская команда прибавит в игре", -с казал Хурцилава.



Он отметил, что "из матчей первого тура ЧМ наиболее яркое впечатление произвела игра сборных Португалии и Испании, это был красивый, напряженный и драматический матч". "Сборную Испании в этой игре подвел голкипер Давид де Хеа, считаю, что второй гол, забитый Роналду, вратарь испанской сборной обязан был не пропустить, думаю, что и в третьем пропущенном голе он неправильно выбрал позицию",-заявил ветеран.



Касаясь игры сборной России и шансов россиян на выход в следующий этап ЧМ, Хурцилава сказал:" В матче с Саудовской Аравией сборная России одержала заслуженную и крупную победу, хотя на мой взгляд игроки и тренеры сборной России должны понимать, что в этом матче российские футболисты допустили ряд серьезных промахов, ошибок, которые не использовала Саудовская Аравия". "Если игроки и тренеры сборной России извлекут уроки из этих ошибок и усилят игру, то тогда у российской команды есть шансы на успех в сегодняшнем матче с Египтом, командой, которая сильнее , чем сборная Саудовской Аравии",-заявил Хурцилава. Он отметил, что в сборной России в последние годы ему очень нравится игра Алана Дзагоева. "Дзагоев - очень техничный, мыслящий футболист, отлично видящий поле, играющий с импровизацией, к сожалению, в первом матче ЧМ он получил травму, надеюсь, что он сможет еще сыграть в этом ЧМ и порадовать зрителей техничной игрой", - отметил Хурцилава.



Он считает, что "одна из причин падения общего уровня игры национальных футбольных сборных Европы и Латинской Америки- коммерциализация футбола, баснословные и неадекватные контракты, ради чего многие игроки и тренеры интересуются только результатами матчей и статистикой". "Футболисты и тренеры не должны забывать, что они играют не только ради результата и новых контрактов, но в первую очередь ради многочисленных зрителей. Пока у большинства команд-участниц ЧМ не было той красоты, футбольного романтизма и техники, которые должен быть на турнире такого уровня, все это огорчает многих поклонников и специалистов футбола", - добавил Хурцилава.



Он выразил надежду, что в начинающихся в сентябре матчах отборочного цикла ЧЕ 2020(матчи Лиги Наций) "сборная Грузии в матчах со сборными Казахстана, Латвии и Андорры сумеет добиться успеха и порадовать своих многочисленных поклонников". "В силу ряда причин сборная Грузии в последние два десятилетия так и не сумела ни разу выйти в финальную часть ЧМ или ЧЕ, хотелось бы надеяться на то, что сборная Грузии нынешней формации сумеет решить эту задачу",-сказал Хурцилава.



Путь Хурцилава в футболе



Муртаз Калистратович Хурцилава родился в январе 1943 года в селе Бандза Мартвильского (тогда Гегечкорского ) района Грузии. В детстве его отец Калистрате /директор сельской школы/ был против увлечения Муртаза футболом. Но увидев блестящую игру сына в родном селе Бандза и то, что в 15-летнем возрасте Муртаза пригласили в районную команду "Салхино" - участницу чемпионата Грузии, отец смирился с выбором сына. Через два года Муртаз попал в поле зрения выдающегося тренера тбилисского "Динамо" Андро Жордания и вскоре оказался в главной команде Грузии, играл за "Динамо" Тбилиси в 1960-1975 годах. В начале 1960-х динамовцы блестяще играли в чемпионатах СССР, имея в своих рядах таких звезд, как Михаил Месхи, Шота Яманидзе, Владимир Баркая, Серго Котрикадзе, Георгий Сичинава, а с 1963 года и Слава Метревели. В 1964-1975 годах Муртаз играл за сборную СССР, был ее капитаном в 1972-1975 годах. В составе сборной СССР в 1972 г. стал вице-чемпионом Европы, был бронзовым призером Олимпийских игр (1972). После завершения карьеры футболиста 25 лет работал тренером в разных клубах Грузии, два года был наставником молодежной сборной страны, работал помощником главного тренера национальной сборной Грузии, в 2010-2015 годах работал в Федерации футбола Грузии. Три года назад имя Хурцилава было присвоено стадиону города Мартвили, где он начинал путь в большой футбол.Этот стадион, вмещающий 3 тысяч зрителей, соответствует стандартам ФИФА.



Следует отметить, что в 2003 году М.Хурцилава был признан Федерацией футбола Грузии лучшим футболистом Грузии второй половины 20 века. Тогда ФФГ по поручению УЕФА провела опрос специалистов и любителей футбола страны и определила лучшего футболиста последнего пятидесятилетия. По мнению ветеранов и специалистов футбола, Хурцилава был одним из лучших игроков всего бывшего СССР второй половины минувшего столетия и поэтому не случайно, что он неоднократно входил в список символической сборной СССР всех времен, составляемых в 1980-1990-х годах московскими спортивными изданиями.

Кто хоть раз видел его игру или фрагменты матчей с его участием, тот поймет в чем была его сила: он отличался не только универсальным футбольным мастерством /играл одинаково успешно в защите, в центре поля и в нападении/, но он обладал очень волевым характером и всегда вел тбилисское "Динамо" и сборную СССР вперед в самых безнадежных ситуациях. Фаны называли Хурцилава то "танком", то "тигром". Все без исключения отмечали его незаурядное техническое мастерство и в то же время его фантастическую волю к победе в любом матче – эти качества в таком сочетании редко встречаются у современных футболистов. "Я горжусь тем, что был капитаном тбилисского "Динамо" и сборной СССР, тем, что после ухода из сборной знаменитого защитника и моего друга Альберта Шестернева вся команда единогласно избрала меня /в начале 1972 г.-прим.корр./ капитаном сборной СССР", - отметил Муртаз. "Я стал первым грузинским футболистом -капитаном сборной СССР, это была большая честь для меня, я горжусь тем, что такой же чести позднее был удостоен и Александр Чивадзе /капитан сборной СССР в 1981-83 гг/", - сказал он.



По его словам, "играть в сборной СССР было непросто - ведь в сборную попадали лучшие футболисты из команд разных республик, которые имели свой стиль игры и поэтому быть в сборной на высоте удавалось не всем звездам". Он сказал, что в 1966 г. на ЧМ в Англии сборная СССР вышла в полуфинал и получила малые бронзовые медали за 4-ое место, но "имела шанс выступить еще лучше". "А в 1970 г. на ЧМ в Мексике сборная СССР на последней минуте четвертьфинального матча пропустила досадный гол от уругвайцев, что лишило команду СССР права выйти в полуфинал", - с горечью вспоминает Муртаз Калистратович. Он гордится и тем, что в 1971 г. во время матча проводов легендарного Льва Яшина /матч сборных динамовских клубов СССР и сборной мира/ "не дал возможность знаменитому бомбардиру сборной ФРГ Герду Мюллеру забить гол в ворота Яшина". "За минуту до матча Лев Иванович сказал мне: Муртаз, Мюллер сказал, что уважает меня, но забьет мне сегодня гол, прошу тебя - не дай ему такого шанса", - вспомнил Муртаз и отметил, что "выполнил просьбу Яшина".



Муртаз отмечает, что "ему не очень нравится то, что ныне тренеры в разных странах нередко сковывают инициативу талантливых игроков, которые играют с импровизацией". "А ведь прелесть футбола именно в импровизации, а не в заученных и наигранных комбинациях", - сказал Муртаз Калистратович.Он призывает тренеров "не ограничивать игроков в импровизации".



Материал подготовил Тенгиз Пачкория















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

