В Тбилиси впервые выступит австрийский индастриал проект Nachtmahr

20.06.2018 14:44 В Тбилиси впервые выступит Nachtmahr — это сольный электро/индастриал проект австрийского композитора, музыканта, певца и продюсера Томаса Райнера (Thomas Rainer), созданный в 2007 году.



Выступление состоится в субботу, 23 июня, в парке Ваке, в баре Backstage76, под открытым небом.

Начало вечера в 20:00. На разогреве у венского коллектива будет выступать грузинский музыкальный проект My Equinox Divine.



Билеты на концерт можно приобрести на месте и онлайн, на www.biletebi.ge



Nachtmahr – в переводе с немецкого языка означает «Ночной кошмар». К моменту создания Nachtmahr Томас Райнер уже был известен благодаря участию в группах L’Âme Immortelle и Siechtum. Кроме того, он работал постоянным диджеем в клубе «Пи» в Вене. Эта работа в итоге и вдохновила его на создание сольного проекта.



Первым альбомом Nachtmahr стал мини-альбом Kunst Ist Krieg, вышедший в 2007 году на лейбле Trisol Music Group. Композиция «I Believe (In Blood)» с него вошла в состав европейской версии саундтрека к американскому триллеру «Пила 4».



Стиль своей музыки сам Райнер описывает как «недостающее звено между беспощадной и провокационной силой индастриала и молотящей силой техно».



"Новости-Грузия"











