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В Восточной Грузии откопали браслет и копье железного века


20.06.2018   15:06
В Кахетии грузинские археологи обнаружили артефакты эпохи раннего железного века и других древних периодов.

Это произошло в городе Телави, на территории района Зузумбо, во время разведывательных работ.

Как сообщает Общественное телевидение Грузии, специалисты обнаружили бронзовый браслет эпохи раннего железа, а также керамический материал и часть железного копья XVI- XIV веков и X-VIII веков до нашей эры.

По оценке профессора Университета Илии Ники Тушабрамишвили, обнаруженные артефакты подтверждают, что в указанную эпоху территория Зузумбо была интенсивно заселена и развита.

«Текущие исследовательские работы в Телави, помимо Зузумбо, предусматривают археологические разведывательные работы и на горах Дабахнеба, Мацанцри и Кадори», — сообщил профессор.

По его же словам, в данное время идет расчистка на месте некоего предположительного захоронения на территории района Зузумбо. Еще через несколько дней археологические работы продолжатся еще в трех местах в Телави.






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