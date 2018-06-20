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В Восточной Грузии откопали браслет и копье железного века
20.06.2018 15:06
В Кахетии грузинские археологи обнаружили артефакты эпохи раннего железного века и других древних периодов.
Это произошло в городе Телави, на территории района Зузумбо, во время разведывательных работ.
Как сообщает Общественное телевидение Грузии, специалисты обнаружили бронзовый браслет эпохи раннего железа, а также керамический материал и часть железного копья XVI- XIV веков и X-VIII веков до нашей эры.
По оценке профессора Университета Илии Ники Тушабрамишвили, обнаруженные артефакты подтверждают, что в указанную эпоху территория Зузумбо была интенсивно заселена и развита.
«Текущие исследовательские работы в Телави, помимо Зузумбо, предусматривают археологические разведывательные работы и на горах Дабахнеба, Мацанцри и Кадори», — сообщил профессор.
По его же словам, в данное время идет расчистка на месте некоего предположительного захоронения на территории района Зузумбо. Еще через несколько дней археологические работы продолжатся еще в трех местах в Телави.
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