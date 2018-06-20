Церкви IX-XVIII вв. в селении Эка Сенакского муниципалитета присвоен статус памятника культурного наследия

20.06.2018 16:33 Датируемый IX-XVIII вв. монастырский комплекс Иоанна Крестителя в селении Эка Сенакского муниципалитета(Западная Грузия) обрёл статус недвижимого памятника культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает heritagesites.ge.



Комплекс включает в себя церковь IX–X вв., под которой обнаружены ещё более ранние слои; врата XIII – XIV вв.; колокольня рубежа XIII–XIV вв.; ограда (X, XVII- XVIII вв.).



Экский монастырский комплекс периода позднего средневековья упоминается в исторических документах, но сведений о ходе его строительства или освящения не сохранилось.



Центральным элементом комплекса является главный храм Иоанна Крестителя. Территория горного гребня площадью 150 х 50 м., на которой располагаются монастырские строения, представляет собой цитадель. От неё пологий рельеф устремляется книзу, а две другие стороны по вертикалям покрыты лесами.



Связь между двумя частями монастырского комплекса осуществлялась благодаря проёмам в стенах дворцовой постройки и колокольни. Из нижнего укрепления к ним вёл лестничный проём, который был обнаружен во время проведения реставрационных работ. В ограде, высота которой местами достигает 8-10 метров, выявлены следы многочисленных починок.



В стенах монастырских построек наличествуют местами полукруглые, кверху сужающиеся в конусообразные, контрфорсы (архитектурные детали, подпирающие стены).















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