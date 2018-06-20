Центр по контролю заболеваний советует учреждениям создавать кондицированное пространство

20.06.2018 18:22 Центр по контролю заболеваний советует учреждениям создавать кондицированное пространство.



По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Автандила Гамкрелидзе, в летний период увеличивается количество заболеваний и разных инфекций, и в закрытых пространствах обязательно должна быть система кондиционеров, чтобы у трудоустроенных или учеников не возникало проблем со здоровьем.



По словам Амирана Гамкрелидзе, с рекомендациями можно ознакомиться на веб-странице центра.



«В связи с наступлением летнего сезона на нашем сайте есть рекомендации. Вы знаете, что в это время особо активны клещи и заразные заболевания. Также на сайте есть информация, как должен себя вести человек при высокой температуре. Желательно, чтобы во всех закрытых зданиях была создана комфортная среда, чтобы рабочий или учебный процесс человека проходил в нормальной обстановке. Такие рекомендации Центр по контролю заболеваний выдает постоянно, в том числе одна из них – гигиена. В это время активизируются заболевания, передающиеся по воде, а также разные инфекции, поэтому граждане могут ознакомиться с рекомендациями на нашем сайте», — заявил Амиран Гамкрелидзе.















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