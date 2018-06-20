Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Центр по контролю заболеваний советует учреждениям создавать кондицированное пространство


20.06.2018   18:22
Центр по контролю заболеваний советует учреждениям создавать кондицированное пространство.

По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Автандила Гамкрелидзе, в летний период увеличивается количество заболеваний и разных инфекций, и в закрытых пространствах обязательно должна быть система кондиционеров, чтобы у трудоустроенных или учеников не возникало проблем со здоровьем.

По словам Амирана Гамкрелидзе, с рекомендациями можно ознакомиться на веб-странице центра.

«В связи с наступлением летнего сезона на нашем сайте есть рекомендации. Вы знаете, что в это время особо активны клещи и заразные заболевания. Также на сайте есть информация, как должен себя вести человек при высокой температуре. Желательно, чтобы во всех закрытых зданиях была создана комфортная среда, чтобы рабочий или учебный процесс человека проходил в нормальной обстановке. Такие рекомендации Центр по контролю заболеваний выдает постоянно, в том числе одна из них – гигиена. В это время активизируются заболевания, передающиеся по воде, а также разные инфекции, поэтому граждане могут ознакомиться с рекомендациями на нашем сайте», — заявил Амиран Гамкрелидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С начала года мэрия Тбилиси оштрафовала 194 строительные компании
Мэрия Тбилиси взялась за недостроенные здания
Рыболовный сектор Грузии старается получить доступ к международным рынкам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Парламенте выслушали кандидатов на должности премьер-министра и министров
Азербайджан закупил вертолеты, способные уничтожать цели противника на расстоянии до 50 км
Бахтадзе: Мы верим, что Грузия станет страной, привлекательной и безальтернативной для наших братьев абхазов и осетин
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна