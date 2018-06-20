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С 23 июня по первое июля в Тбилиси пройдет фестиваль балета
20.06.2018 18:43
С 23 июня по первое июля в Тбилиси пройдет фестиваль балета. В связи с этим в Государственном театре оперы и балета состоялась пресс-конференция.
Цель фестиваля – содействовать популяризации балетного искусства. Вместе с тем, организаторы сделали так, чтобы фестиваль совпал с началом летнего туристического сезона, когда в стране гостит довольно большое количество туристов.
В целях привлечения иностранных туристов, информация о фестивале заранее распространяется с помощью туристических агентств.
Фестиваль проходит в рамках проекта «Check in Georgia» и проходит в этом году во второй раз.
Вместе с балетной труппой Тбилисского театра оперы и балета, участие в фестивале примут Нидерландский театр танца с двумя новыми программами, итальянская хореографическая труппа «Spellbound» и мировые звезды балета.
Труппа Тбилисского театра оперы и балета представит три спектакля – классический балет «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта» и балет из одного действия, который для грузинской труппы специально поставил приглашенный хореограф Меди Валерски.
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