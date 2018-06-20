Четыре гражданки Грузии задержаны на Кипре

20.06.2018 19:22 В среду, 20 июня, окружной суд Пафоса арестовал на двое суток четырех гражданок Грузии в возрасте от 27 до 38 лет.



По данным SigmaLive, во вторник они пришли в Immigration Office и потребовали йеллоу-слипы (разрешения на проживание и работу для граждан ЕС), предъявив два греческих и два латвийских удостоверения личности.



Довольно быстро стало ясно, что документы поддельные. Четыре дамы были задержаны. В полиции они признались, что купили фальшивки в Грузии за 100-200 евро. В суде женщинам были предъявлены обвинения «в сговоре с целью совершения уголовного преступления, подлоге, лжесвидетельстве и незаконном пребывании на Кипре».















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