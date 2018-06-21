|
|
Театр Руставели отправился на Второй всемирный театральный фестиваль в Казахстан
21.06.2018 11:04
С 20 по 29 июня Театр Руставели отправился на Второй всемирный театральный фестиваль в Казахстан.
В Казахском академическом театре драмы имени М. О. Ауэзова 23-24 июня представят спектакль «Узаконенное беззаконие». Веселую басню Бертольта Брехта поставил режиссер Роберт Стуруа.
Этот же спектакль театр Руставели представит в рамках Второго всемирного театрального фестиваля в Астане 27 июня.
Бертольт Брехт написал пьесу «Узаконенное беззаконие» в 1930 году. Произведение описывает проблемы мира в то время.
Театр Руставели представит свою версию произведения Брехта.
Пьесу в два акта с немецкого языка перевела Натия Микеладзе.
Сценическая версия принадлежит Роберту Стуруа, Николосу Хайне-Швелидзе и Нино Кантидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна