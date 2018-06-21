Театр Руставели отправился на Второй всемирный театральный фестиваль в Казахстан

21.06.2018 11:04 С 20 по 29 июня Театр Руставели отправился на Второй всемирный театральный фестиваль в Казахстан.



В Казахском академическом театре драмы имени М. О. Ауэзова 23-24 июня представят спектакль «Узаконенное беззаконие». Веселую басню Бертольта Брехта поставил режиссер Роберт Стуруа.



Этот же спектакль театр Руставели представит в рамках Второго всемирного театрального фестиваля в Астане 27 июня.



Бертольт Брехт написал пьесу «Узаконенное беззаконие» в 1930 году. Произведение описывает проблемы мира в то время.



Театр Руставели представит свою версию произведения Брехта.



Пьесу в два акта с немецкого языка перевела Натия Микеладзе.



Сценическая версия принадлежит Роберту Стуруа, Николосу Хайне-Швелидзе и Нино Кантидзе.

















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