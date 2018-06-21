В патриархии Грузии проходит заседание Священного Синода

21.06.2018 13:50 В патриархии Грузии проходит заседание Священного синода. Заседание возглавляет Католикос — Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй.



Какие вопросы обсуждаются на заседании, пока неизвестно. Предположительно, одна из рассматриваемых тем — автокефалия украинской церкви.



Мирская и духовная власть Украины обратилась к Вселенскому патриархату с просьбой о признании автокефалии украинской Церкви.



Вместе с тем, до начала заседания, епископ Каспский и Самтавиский, владыка Дамиане отметил, что ему неизвестны вопросы, которые будут обсуждаться и сделает комментарий после окончания заседания Синода.



Мирополит Ванский и Багдатский, владыка Антон не подтвердил распространенную информацию о том, что возможно, на заседании будет рассматриваться вопрос законности назначения местоблюстителем Патриарха митрополита Шио.



Епископ Местийский и Земо Сванетский, владыка Илларион отметил до начала заседания, что ему неизвестны вопросы, которые будет обсуждать Синод.



Заседание Священного Синода проводится в этом году впервые.



Заседания Священного Синода проводятся дважды в год. В прошлом году они состоялись 9 марта и 11 октября.















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