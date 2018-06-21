Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В патриархии Грузии проходит заседание Священного Синода


21.06.2018   13:50
В патриархии Грузии проходит заседание Священного синода. Заседание возглавляет Католикос — Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй.

Какие вопросы обсуждаются на заседании, пока неизвестно. Предположительно, одна из рассматриваемых тем — автокефалия украинской церкви.

Мирская и духовная власть Украины обратилась к Вселенскому патриархату с просьбой о признании автокефалии украинской Церкви.

Вместе с тем, до начала заседания, епископ Каспский и Самтавиский, владыка Дамиане отметил, что ему неизвестны вопросы, которые будут обсуждаться и сделает комментарий после окончания заседания Синода.

Мирополит Ванский и Багдатский, владыка Антон не подтвердил распространенную информацию о том, что возможно, на заседании будет рассматриваться вопрос законности назначения местоблюстителем Патриарха митрополита Шио.

Епископ Местийский и Земо Сванетский, владыка Илларион отметил до начала заседания, что ему неизвестны вопросы, которые будет обсуждать Синод.

Заседание Священного Синода проводится в этом году впервые.

Заседания Священного Синода проводятся дважды в год. В прошлом году они состоялись 9 марта и 11 октября.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С начала года мэрия Тбилиси оштрафовала 194 строительные компании
Мэрия Тбилиси взялась за недостроенные здания
Рыболовный сектор Грузии старается получить доступ к международным рынкам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Парламенте выслушали кандидатов на должности премьер-министра и министров
Азербайджан закупил вертолеты, способные уничтожать цели противника на расстоянии до 50 км
Бахтадзе: Мы верим, что Грузия станет страной, привлекательной и безальтернативной для наших братьев абхазов и осетин
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна