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В Грузию приедет британское музыкальное трио The Tiger Lillies
21.06.2018 14:39
The Tiger Lillies приезжает в Грузию. Британское музыкальное трио проведет представление в Тбилисском академическом театре имени К. Марджанишвили. Информацию распространяет администрация театра.
Представление намечено на 20 сентября.
Известное трио привезет в Грузию «Призрачный замок» Эдгара Алана По.
Представление длится 90 минут.
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