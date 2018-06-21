В Грузию приедет британское музыкальное трио The Tiger Lillies

21.06.2018 14:39 The Tiger Lillies приезжает в Грузию. Британское музыкальное трио проведет представление в Тбилисском академическом театре имени К. Марджанишвили. Информацию распространяет администрация театра.



Представление намечено на 20 сентября.



Известное трио привезет в Грузию «Призрачный замок» Эдгара Алана По.



Представление длится 90 минут.

















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