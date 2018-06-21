Всеобщая регистрация к новому учебному году в тбилисских детсадах начнется завтра

21.06.2018 16:23 В детских садах Тбилиси всеобщая регистрация к 2018-2019 учебному году начнется 22 июня в 12:00, - об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Агентства по управлению тбилисскими детсадами Кахабер Гванцеладзе.



По его словам, регистрация воспитанников к новому учебному году осуществляется в два этапа. 18 июня – на первом этапе было зарегистрировано до 3 000 воспитанников, а для всеобщей регистрации осталось более 11 000 мест.



«Желающие зарегистрироваться должны зайти на kids.org.ge, где нужно открыть аппликацию и путем ее заполнения зарегистрировать ребенка. Что касается мест, в этом году в общей сложности у нас 15 000 мест. Сравнительно с прошлым годом количество мест увеличено на 3 000», - заявил Кахабер Гванцеладзе.

На вопрос журналистов о том, будут ли на сайте технические проблемы, из-за чего родителям не удается пройти регистрацию, руководитель Агентства по управлению детсадами заявил, что это вызвано высоким спросом на детские сады, расположенные в определенных районах.



«Есть детсады, на которые спрос очень высокий, однако они не могут всех удовлетворить. Эти детсады в основном в Сабуртало, Вакийском р-не, Чугурети и т.д. Из-за этого и появились недовольства. Когда есть детсад на 300 мест, 500 детей там принять не могут. Так что, это не техническая проблема», - заявил Гванцеладзе.



По его же словам, на данном этапе каждая группа в среднем рассчитана на 45 детей.

«Скажу прямо, что мы работаем над решением вопроса перегрузки. Для этого строим новые корпуса и новые сады», - отметил Кахабер Гванцеладзе.



По его информации, откроется 9 новых детсадов, а к двум детсадам добавляются новые корпуса, ответчающие современным стандартам. Как сказал Гванцеладзе, в следующем году планируется открыть еще 10 новых детских садов.



Напомним, что на первом этапе – 18 июня регистрацию прошли дети социально незащищенных семей с баллами ниже 100 000, бенефициары детдомов, дети со специальными образовательными потребностями и дети тех семей, чьи другие дети уже зарегистрированы в дошкольном учреждении, а также дети семей, которые пострадали в результате наводнения, произошедшего в Тбилиси 13-14 июня 2015 года.















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