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Уличным музыкантам могут запретить деятельность без соответствующей лицензии


21.06.2018   16:26
Уличные музыканты могут подпасть под определенное регулирование, - об этом в интервью «IPN» заявил руководитель проекта развития ночной экономики Серги Гварджаладзе.

По словам Гварджаладзе, на улицах стоят очень талантливые музыканты, однако есть и люди, которые не являются музыкантами, что «вредит не только ушам наших граждан, но и оказывает неприятное впечатление на туристов».

«Наверное, уличным музыкантам понадобится документ, дающий право играть на улице», - заявил Гварджаладзе.







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