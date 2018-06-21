Уличным музыкантам могут запретить деятельность без соответствующей лицензии

21.06.2018 16:26 Уличные музыканты могут подпасть под определенное регулирование, - об этом в интервью «IPN» заявил руководитель проекта развития ночной экономики Серги Гварджаладзе.



По словам Гварджаладзе, на улицах стоят очень талантливые музыканты, однако есть и люди, которые не являются музыкантами, что «вредит не только ушам наших граждан, но и оказывает неприятное впечатление на туристов».



«Наверное, уличным музыкантам понадобится документ, дающий право играть на улице», - заявил Гварджаладзе.

















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