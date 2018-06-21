Отправившегося за автографом Месси индийского велосипедиста не впустили в Грузию

21.06.2018 17:46 Грузинские пограничники не пропустили в страну индийского футбольного болельщика Клифина Фрэнсиса, отправившегося на чемпионат мира в Россию на велосипеде. Об этом говорится в статье BBC News.



28-летний Клифин Фрэнсис живет в городе Керала на юге Индии. Он внештатно работает учителем математики. Футбол и езда на велосипеде – его основные хобби.



Фрэнсис решил исполнить заветную мечту и во чтобы то ни стало взять автограф у своего кумира — капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Встретится с одним из лучших футболистов современности Фрэнсис решил в России, на чемпионате мира.



Поскольку финансовые возможности фаната ограничены, он не мог позволить себе перелет до Москвы. Из Кералы в феврале он перелетел в ОАЭ. Из крупнейшего города Эмиратов – Дубая, Фрэнсис на пароме попал в иранский порт Бендер-Аббас.



В начале марта в Иране начался его веломарафон. Спустя 45 дней индийский болельщик доехал на велосипеде до границы Азербайджана. За время своего путешествия Фрэнсис потерял вес и сильно отличался от фото в паспорте. Из-за этого у него возникли проблемы на ирано-азербайджанской границе.



«Я не похож на свою фотографию в паспорте. Полиции потребовалось более восьми часов, чтобы проверить мои данные, но они были обходительны со мной», — сказал Фрэнсис журналистам.

Спустя некоторое время индийский велосипедист достиг границы с Грузией, однако там получил отказ во въезде. Грузинские пограничники развернули Фрэнсиса. На день он застрял в нейтральной зоне.



«У меня были все документы. Я не знаю почему, но в Грузию меня не пропустили. Из-за этого я оказался в сложной ситуации, поскольку у меня не было разрешения на возвращение в Азербайджан. Там мне дали разовую визу», — сказал он.



В итоге, Фрэнсису предоставили ​​срочную визу для повторного въезда в Азербайджан. Гражданин Индии нашел альтернативный маршрут и отправился в Россию через Дагестан.



«Я поехал туда, даже не думая о том, что это может оказаться опасным, но я не мог вернуться. Так, 5 июня я попал в Дагестан», — рассказал он.



Фрэнсис все же попал в Россию. До 26 июня он планирует доехать на велосипеде до Москвы, где состоится матч между Данией и Францией.



«Это единственная игра, на которую мне удалось заполучить билеты. Но я болею за Аргентину, а Лионель Месси — мой кумир. Встретиться с ним и попросить его подписать мой велосипед – моя заветная мечта», — сообщил он журналистам.



Несмотря на все сложности, Фрэнсис доволен своим путешествием. Он надеется, что его история вдохновит людей в Индии.



«Я хочу, чтобы однажды Индия сыграла в Кубке мира. Я с оптимизмом смотрю на наши шансы в ближайшие 20 лет. Я также надеюсь, что люди начнут кататься на велосипеде после прочтения моей истории», — сказал он.





"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

