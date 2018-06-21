Семья мужчины, погибшего в ткибульской шахте, заявила о недоверии заключению украинских экспертов

21.06.2018 20:49 Семья погибшего в ткибульской шахте 25 летнего Павле Гамезардашвили заявляет о недоверии заключению украинских экспертов.



По заявлению брата погибшего, Мирзы Гамезардашвили, экспертам не удалось непосредственно осмотреть место происшествия. По его же словам, информация о взрыве в шахте не соответствует реальности.



"Заявление профсоюзов и украинских экспертов является полной ложью. Когда спустились в шахту, увидели закрытое пространство, но они не изучили непосредственно место, где произошла трагедия. На следующий же день те места опечатали, и я даже не знаю, о чем вообще говорят. Как у пострадавшего, у меня есть коммуникация со следствием. В том, что расследует следственная группа, разговор о взрыве не идет"- заявил Мирза Гамезардашвили.



По его же словам семья доверяет следствию, и ждет его результатов.



По заключению экспертов, трагедия в ткибульской шахте связана не с природным явлением, а с человеческим фактором.

















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