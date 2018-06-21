|
|
Местоблюститель патриарха Грузии награжден бриллиантовым крестом
21.06.2018 21:12
В патриархии закончилось заседание Священного Синода. Заседание длилось около двух часов.
После завершения заседания митрополит Цилкани и Душети Зосим заявил журналистам, что местоблюстителя патриарха , владыку Шио наградили бриллиантовым крестом.
"Наилучшим на заседании было то, что владыку Шио наградили бриллиантовым крестом. Что касается вопроса автокефалии Церкви Украины, эту тему мы просто заслушали. Сначала патриархия изучит этот вопрос, а потом будет принято решение"- заявил владыко Зосим.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна