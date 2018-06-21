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Гражданин Грузии погиб в результате ДТП в Турции
21.06.2018 21:19
В результате автодорожного происшествия в Турции погиб гражданин Грузии - сообщает CNN Turk.
По информации издания, автодорожное происшествие имело место у города Гедиз. Грузовой автомобиль передвигался с грузинскими номерными знаками.
По заявлению правоохранителей, грузовая автомашина сорвалась с дороги, в результате водитель погиб на месте. Покойника перевезли в городскую прозектуру. В связи с происшествием ведется следствие.
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