Гражданин Грузии погиб в результате ДТП в Турции

21.06.2018 21:19 В результате автодорожного происшествия в Турции погиб гражданин Грузии - сообщает CNN Turk.



По информации издания, автодорожное происшествие имело место у города Гедиз. Грузовой автомобиль передвигался с грузинскими номерными знаками.



По заявлению правоохранителей, грузовая автомашина сорвалась с дороги, в результате водитель погиб на месте. Покойника перевезли в городскую прозектуру. В связи с происшествием ведется следствие.

















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