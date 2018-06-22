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Священный Синод ГПЦ против решения Конституционного суда о нарколиберализации


22.06.2018   11:22
Церковь никогда не поддерживала применение заключения в отношении больных наркоманией, однако мы считаем, что принятое конституционным судом решения о нарколиберализации несет большую угрозу и дает серьезный толчок широкому употреблению и распространённою наркотиков, — об этом говорится в протоколе заседания Священного Синода, который распространяет патриархия Грузии.

Члены Священного Синода считают, что «разрешение на изготовление конопли, фактически, является легализацией торговли наркотиками, что принесет стране тяжелейшие результаты».

Напомним, что заседание Священного Синода состоялось вчера, 21 июня.






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