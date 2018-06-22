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Владыко Шио официально назван «местоблюстителем патриаршего престола»
22.06.2018 11:31
Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Ильи II владыка Шио стал местоблюстителем патриаршего престола. Это отмечается в протоколе заседания Священного Синода, который распространяет Грузинская патриархия.
Согласно протоколу, Католикос-Патриарх всея Грузии говорил о статусе местоблюстителя патриарха и выслушал мнения архиереев Синода.
Собрание Синода постановило в соответствии с уставом Грузинской апостольской автокефальной православной церкви определить ныне существующий статус местоблюстителя как: местоблюститель патриаршего престола.
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