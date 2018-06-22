Наркополитика, демографический кризис и автокефалия УПЦ — итоги заседания Священного Синода

22.06.2018 11:54 Автокефалия Украинской православной церкви, вопрос местоблюстителя патриарха, демографическая ситуация и процесс либерализации наркополитики – патриархия обнародовала протокол заседания Священного Синода Грузинской православной церкви.



Заседания Священного Синода проводятся дважды в год. В 2017 году священнослужители собрались 9 марта и 11 октября. Спустя более месяца после последнего заседания, в ноябре, Илия Второй сообщил, что его местоблюстителем станет Элизбар Муджири — митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири).



Бриллиантовый крест для митрополита Шио



На заседании Синода Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй официально назвал своим местоблюстителем владыку Шио.



Патриарший местоблюститель в православии (также Местоблюститель Патриаршего Престола) — епископ, временно исполняющий обязанности патриарха, как предстоятеля поместной Церкви. Вопрос был вынесен на рассмотрение Синода спустя семь месяцев после того, как Илия Второй неожиданно для всех назвал местоблюстителем хорепископа Шио.



Священный Синод постановил, что согласно своду правил управления Грузинской церковью, текущий статус Шио официально примет форму Местоблюстителя Патриаршего Престола.

Элизбар Муджири — митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио, как местоблюститель, был награжден бриллиантовым крестом.



Необходимо отметить, что скуфья с бриллиантовым крестом – это высшая награда для священнослужителя Грузинской православной церкви. Как правило, бриллиантовым крестом епископ награждает метрополитов. За четыре десятилетия патриаршества Илии Второго, подобные случаи происходили только четыре раза.



Как поясняют теологи, обладатель бриллиантового креста превалирует над другими священнослужителями. Вместе с тем эта награда не предусматривает дополнительных полномочий или обязанностей для ее обладателя.



Демографическая ситуация в Грузии



Данная тема регулярно поднимается грузинскими священнослужителями. Не стало исключением и прошедшее накануне заседание.

Священный Синод считает, что «с демографической точки зрения Грузия стоит перед серьезными вызовами». Для их преодоления стране необходимо предпринять решительные шаги, говорится в протоколе заседания.



Синод полагает, что государство «своевременно должно осуществить» программы, направленные на поощрение и поддержку многодетных семей.



Необходимо отметить, что с подобной инициативой Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в апреле выступил в своей Пасхальной эпистоле.



В настоящее время парламент Грузии рассматривает законопроект, в соответствии с которым семьи с четырьмя и более несовершеннолетними детьми наделят статусом многодетных, после чего они смогут воспользоваться специальными льготами.



Среди других мер, которые Синод предлагает для преодоления демографического кризиса, «усиление антипропаганды абортов, в том числе селективных абортов». Кроме того, священнослужители рекомендуют принять специальные регуляции для социальной помощи и укрепления здоровья беременных женщин.



«Особое внимание следует уделить улучшению качества медицинских услуг для детей в возрасте до пяти лет», — говорится в протоколе заседания.



Наркополитика и Церковь



Священный Синод считает, что параллельно процессу либерализации наркополитики, власти страны должны принять «строжайшие правовые меры» в отношении наркоторговцев и распространителей наркотиков.



Члены Синода напомнили, что в настоящее время Конституционным судом рассматривается иск об отмене административного наказания в случае владения до 70 граммов марихуаны.



Ранее Конституционный суд признал потерявшей силу нормативное содержание статьи УК Грузии, предусматривающей лишение свободы за приобретение-хранение до 100 грамм марихуаны для личного пользования.



С учетом этого Синод считает, что нынешнее рассмотрение «фактически означает легализацию» марихуаны.



«Логически возникает вопрос о легальных путях приобретения наркотика. Все это в конечном итоге создаст основу для законно допустимого культивирования марихуаны в Грузии, что совершенно неприемлемо. Между тем, разрешение на производство конопли фактически означает легализацию наркоторговли, что принесет стране тяжелейшие последствия», — говорится в протоколе.



Священный Синод считает, что в процессе либерализации наркополитики власти страны должны предпринять ряд конкретных шагов:



- Своевременно создать специальные реабилитационные центры для людей, зависимых от наркотиков.

- Активное включение СМИ в кампанию по популяризации здорового образа жизни и для изменения общественного мнения в отношении потребления наркотиков.

- Создать специальный учебный курс в школах, чтобы объяснить детям и подростком как опасны для здоровья наркотики.

- Ужесточить меры за незаконное хранение и распространение наркотиков. Здесь отмечается распространение наркотических веществ в общественных местах, а также среди подростков.

- С учетом европейского опыта, следует решить вопрос занятости людей, зависимых от наркотиков.



Важно, что на заседании Синода также был рассмотрен вопрос об исполнении церковных правил в отношении лиц, умерших из-за воздействия наркотиков.



Данный вопрос Священный Синод поручил решить специальной комиссии.



Автокефалия Украинской православной церкви



В протоколе говорится, что на заседании Священного Синода Католикос-Патриарх Всея Грузии говорил «о сложной церковной ситуации в Украине».



Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он «решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации».



В связи с этим Грузинскую патриархию на днях уже посетила делегация Константинопольского патриархата. За несколько дней до этого Патриархию Грузии с однодневным визитом посетил митрополит Волоколамский Илларион – председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Целью его визита было ознакомление с позицией РПЦ в связи с событиями, развивающимися в последнее время вокруг Украинской церкви.



Председатель отдела внешних дел патриархии, митрополит Зугдиди и Цаиши Герасим накануне сообщил членам Синода, что по данному вопросу патриархия Грузии получила три письма. Их направили Архиепископ Константинополя и секретариат Вселенского Патриархата, Патриархия Московская и всея Руси, а также Украинская православная церковь (Московского патриархата).



Все три письма были зачитаны на заседании, однако в протоколе они не приводятся.



Напомним, накануне представитель Синода, митрополит Чкондидский Петре (Цаава) сообщил журналистам, что в ключе «поддержать, или нет» на заседании вопрос автокефалии Украинской православной церкви не рассматривался. По его словам, дискуссия по данной теме состоится после того, как Вселенский патриархат прояснит свою позицию. При этом, митрополит добавил, что, согласно его личной позиции, Украина должна иметь независимую церковь.















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