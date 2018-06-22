Саралидзе: В первый же день убийства дети назвали мне трех человек, которые подняли нож на моего сына

22.06.2018 12:22 В первый же день убийства дети назвали мне трех человек, которые подняли нож на моего сына и каким было оружие, это – Г.Дж, М.К. и сын священника, — об этом отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе заявил на заседании временной следственной комиссии.



По его словам, информацию передали ему дети, участвовавшие в конфликте.



«Мне понадобилось время, чтобы точно установить, действительно ли были эти личности, что действительно всячески подтверждается не только с моей стороны, но и со стороны следствия. Прокуратура сама показала мне, кем были эти лица», — заявил Заза Саралидзе.



По его информации, инцидент начался со школьного туалета. Заза Саралидзе ознакомил комиссию с информацией, которой поделились с ним участвовавшие в конфликте дети.



«Инцидент начался со школьного туалета. Насколько я знаю, друзья моего сына то ли пугали, то ли что-то делали. Никто не знает полной истории, ни одна сторона не рассказывает полной истории, ни девятиклассники, ни друзья моего сына. В целом, история такова, что его пугали пистолетом, вторая сторона обиделась, и позвала на помощь двоюродного брата, а этот – своих друзей. Однако интересно то, что у меня возник вопрос, на который я не могу ответить – когда А.С. позвонил М.К. никто не знает, какую информацию он ему передал, и на основании чего должен был прийти М.К. и его друзья. Никто не говорит о том, что предшествовало этому делу.



Думаю, А.С. передал М.К. очень нереальную информацию, исходя из того, что у всех, кто пришел на улицу Хорава, было оружие, тогда как маленькие дети не ходят с оружием на разборки, тем более школьный период. Это был целенаправленный шаг, чтобы кого-то там ранить», — заявил Саралидзе.















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