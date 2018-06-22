Родители не разрешали говорить детям о произошедшем - Саралидзе

22.06.2018 13:03 «Когда мы предали земле моего сына, я беседовал с очень многими детьми. К сожалению, ни один родитель ни одному ребенку не дал говорить» - заявил отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе, Заза Саралидзе на заседании парламентской следственной комиссии.



По словам Саралидзе, дети с которыми он беседовал вскоре же после происшествия, дали следствию другую информацию.



"1 декабря, когда мой сын лежал в больнице, там была почти вся 51-я школа, и не только они. Было очень много людей, которые между собой говорили о том, что произошло. Там находились также мои друзья юристы и полицейские. И они, и мы слышали, что в основном называли сына священника Михаила Каландия, и само собой Г. ДЖ.



До тех пор, пока я не убедился в правильности этой информации, я не говорил, и не называл их имена. Когда мы предали земле ребенка, через какой-то период я позвал всех. Я говорил с очень многими детьми, которых сопровождали их отцы. Мне было интересно, что они повторно скажут. К сожалению, ни один родитель не дал говорить ни одному ребенку. Когда я задавал вопрос ребенку, отвечал родитель. Потом я говорил непосредственно с друзьями моего сына Д.Г. и Д.Н. Я записал разговор с ними, и то, что они говорят в этой записи, они абсолютно отрицали на суде"- заявил Заза Саралидзе.



Сегодня на заседании парламентской следственной комиссии по изучению дела об убийстве по улице Хорава слушают родителей убитого Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, и их адвокатов.

















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