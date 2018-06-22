Скончавшихся от наркотиков в некоторых случаях можно будет отпевать - постановление Синода

22.06.2018 13:43 Для людей, скончавшихся от воздействия наркотических веществ, в некоторых случаях можно будет провести церковный обряд отпевания.



Помощник местоблюстителя патриаршего престола, протоиерей Андрия Джагмаидзе заявил "Интерпрессньюс, что согласно вчерашнему решению Священного Синода, этот вопрос обсудит комиссия, специально созданная Синодом по этим вопросам.



"Вопросом обсуждения будет, как поступать священникам в таких случаях. Думаю, будет определенная дифференциация в разных случаях. Заранее не могу ничего сказать. Вероятно, в связи с этим будет конкретика, как поступить священнику. Исходя из этого, было сказано, что будет создана комиссия, и продолжено обсуждение. Этот вопрос был поставлен на заседании Священного Синода, и он нуждается в определенной конкретике"- заявил протоиерей Андрия.



По его же словам, обычно в случае самоубийства отпевание покойника не разрешается. А смерть под воздействием наркотического средства рассматривается как самоубийство.

















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