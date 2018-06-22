В тбилисских детских садах уже зарегистрированы более семи тысяч детей

22.06.2018 14:40 В тбилисских детских садах к этому времени зарегистрированы более семи тысяч детей. Количество вакантных мест – до 4 тысяч, — об этом Первому каналу сообщили в Агентстве по управлению детскими садами столицы.



В агентстве говорят, что им постоянно звонят недовольные родители, которым не удалось зарегистрировать детей.



Как поясняют в агентстве, с их стороны не было технических неполадок и в изъянах виноваты интернет-провайдеры.



Второй, всеобщий этап регистрации в детских садах Тбилиси начался сегодня в 12:00. По этому поводу специальное заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе и предупредил о недопустимости протекции в связи с зачислением в детские сады.



"Регистрация началась, но мне приходят очень плохие слухи в связи с этим, и хочу предупредить всех - никто не смеет просить протекцию, чтобы по знакомству, и с помощью кого-либо зарегистрировать детей в детских садах. Это категорически неприемлемо для меня. Должен прямо сказать руководителю Агентства детских садов, чтобы никто не смел протекцию ни в агентстве, ни в мэрии. Мы раз и навсегда должны выйти из этого болота.



Существует электронное средство. Разумеется, всех удовлетворить не удастся, но мы должны быть правы перед самими собой, и никому не давать возможность, чтобы по знакомству в мэрии, по знакомству с депутатом, знакомству в городском собрании, и с их помощью зарегистрировать детей. Существуют определенные принципы, которые я уважаю, иду по жизни с этими принципами, и действительно не могу предать то, какой жизнью я живу. Для меня категорически неприемлемо, и никому не дам возможности обделить людей, у которых нет друга в мэрии, депутата, министра и т.д. С этим надо покончить.



У всех нас равные права, для меня все дети, и мои, и чужие, одни и те же, и я до конца буду бороться за их права. Люди надеются на меня, и я весьма уважаю, и очень берегу это отношение общества, поэтому никому не стоит делать неправильный шаг"- заявил Каха Каладзе.















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