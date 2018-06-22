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Тела Ахмеда Чатаева и еще двух лиц, ликвидированных в Тбилиси, до сих пор остаются в бюро экспертизы
22.06.2018 15:22
Тела Ахмеда Чатаева и еще двух лиц, ликвидированных на улице монаха Габриэла, до сих пор остаются в бюро экспертизы имени Самхараули.
В течение 6 месяцев с просьбой о передаче останков к государству не обратился никто, в том числе, и семья Чатаева. Решение в связи с погребением тел до сих пор не приняло и государство.
Как сообщила агентству «IPN» прокурор по делу об объединении лиц в террористическую организацию Нана Хунджуа, на данном этапе для идентификации проводится исследование только одного тела.
«В бюро экспертизы хранятся тела лиц, ликвидированных во время спецоперации, в том числе, Ахмеда Чатаева. В целях идентификации продолжается исследование одного из тел. Два лица идентифицированы. В случае появления желающих и членов семьи, решение о передаче принимается в самом экспертном бюро, разумеется, в согласовании со следственным органом. В ином случае уже государство принимает соответствующие меры в плане погребения», - сообщила Нана Хунджуа.
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