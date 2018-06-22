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В Грузии начинаются съемки китайского минисериала


22.06.2018   17:09
В рамках программы «Снимай в Грузии» агентства «Производи в Грузии» министерства экономики и устойчивого развития Грузии начинаются съемки китайского минисериала.

По информации министерства экономики, «Маска» («The Mask») – так называется грузино-китайская копродукция, над которой работает грузинская продюсерская компания «Арсен продакшн».

По их информации, в сериале детективного жанра, бывший полицейский офицер Джи Фан должен расследовать убийство в маленьком городке. Интересно, что расследование приводит главного героя в Грузию.

«Украденной ожерелье, след которого приводит бывшего полицейского в Тбилиси, является лишь малой частью той большой картины, в которой замешаны китайские, вьетнамские и грузинские криминальные группировки. Съемки сериала, которые начнутся 23 июня, продлятся два месяца. В процессе будут трудоустроены более 200 человек. Исходя из специфики сериала главными местами съемок были выбраны Тбилиси и Батуми», — заявляют в министерстве.






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