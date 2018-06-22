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Троим предъявлены обвинения по делу об обрушении потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси


22.06.2018   17:53
Трем лицам предъявили обвинения по делу об обрушении потолка на станции метро «Варкетили».

По информации Первого канала, это – представители компаний «Геомепе» и «Кварелреммшени».

Официальной информации об обвинении пока нет.

Напомним, потолок на станции метро «Варкетили» рухнул 10 января. В результате происшествия пострадали 14 человек.






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