Полиция не смогла провести обыск в клубе Bassiani из-за ошибки в постановлении суда

22.06.2018 20:03 МВД Грузии проводит очередные проверки в популярном тбилисском клубе Bassiani. Сегодня сотрудники полиции запросили у администрации Bassiani финансовую документацию.



После полицейского рейда в ночь на 12 мая Bassiani был опечатан и оставался закрыт в течение почти двух недель. Тогда владельцы клуба заявили, что из-за понесенных финансовых убытков Bassiani может закрыться насовсем. 24 мая клуб все же возобновил работу, поскольку следственные мероприятия внутри заведения завершились.



До сих пор не известно связана ли сегодняшняя проверка со следствием, начатым после спецоперации 12 мая. Помимо финансовой документации, из офиса Bassiani полиция также запросила налоговую отчетность.



«22 июня представители МВД Грузии обратились к администрации ООО «Бассиани» на основании судебного постановления. Они объяснили, что на основании этого решения должны быть проведены следственные мероприятия с целью изъятия финансово-бухгалтерской документации», — сообщили в пресс-службе МВД.



Полиция оставалась в клубе несколько часов, но так и не смогла изъять Bassiani какую-либо документацию. В ходе разбирательств выяснилось, что в постановлении суда был указан неверный идентификационный код заведения.



Представители Bassiani также утверждают, что срок действия судебного постановления уже истек, однако в МВД эту информацию опровергают.



В ночь на 12 мая в тбилисских клубах Bassiani и Café Gallery прошли обыски в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. За несколько часов до спецоперации за пределами клубов полицейские задержали восемь человек по обвинению в торговле наркотиками.



После полицейских рейдов несколько тысяч молодых людей, которые обвиняли полицию в немотивированном применении силы против посетителей клубов, вышли на протестную акцию у здания парламента в Тбилиси. Митинг, который возглавляло «Движение белого шума», выступающие за легализацию наркотиков, продолжался два дня — 12 и 13 мая.



Митинги прекратились вечером 13 мая. Тогда к митингующим возле здания парламента на проспекте Руставели приехал глава МВД Грузии Георгий Гахария. Он извинился перед собравшимися за действия полиции, которые принесли им неудобства и пообещал, что в правительстве вскоре завершат работу над разработкой более либеральной наркополитики.















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