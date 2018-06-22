Пальмы в кулисах, комната для очков – чего требует Элтон Джон перед концертом в Грузии?

22.06.2018 21:00 Очень скоро Cэр Элтон Джон проведет концерт в Грузии, в частности на "Блек Си Арене" в поселке Шекветили, что на черноморском побережье Грузии. Известно, что певцы такого уровня, как Элтон Джон, отличаются странными условиями и требованиями перед концертом.



Список наиболее распространенных требований Элтона Джона следующий:



Специальная температура в гостиничном номере (как для певца, так и для его цветов и аксессуаров).



Соки марки cranberry.



Молоко марки skim



Вино of Pinot Grigio



Маленькие бутылки San Pellegrino или вода Evian.



А также специальная комната для его очков, которую певец требует только когда находиться в концертном турне.



В Грузию вместе с певцом приедут 37 человек, из них 27 будут обслуживающим персоналом. А также приедет несколько крупных грузовых машин, где будут размещены его концертные технические оборудования, и известные всем экстравагантные рояли певца.



Пока известно, что для концерта в Шекветили Элтон Джон потребовал пальмы, фикусы, растения редкого сорта, комнату и кулисы, украшенные цветами.



Поскольку легендарный певец большой болельщик спорта, а его концерт состоится в ходе футбольного чемпионата, поэтому его еще одно требование, неограниченное количество спортивных каналов в комнате и кулисах.



Робби Уильямс, известный своими звездными причудами, уже побывал в Грузии, а список его требований выглядит следующим образом: певец путешествует в окружении 120 человек: члены группы, его технические сотрудники, восемь менеджера, шесть членов охраны, его персональный стилист волос, и личный массажист.



А также шесть поваров и обслуживающий персонал. Он требует, чтобы в кулисах были 30 диванов, 16 литров молока, 48 яиц, и 50 килограммов льда. Но в Грузии певец не предъявлял таких требований, как правило, артисты требуют, чтобы в комнате отдыха была мягкая мебель, что и без того было предусмотрено, но о 30 диванах действительно речь не шла. Что касается питания, он потребовал здоровую пищу, и как можно больше зеленых продуктов. А также энергетические напитки, и воду в кулисах.



Бейонсе - певица требует 78 градусов температуры воды по фаренгейту в бассейне, ароматные розовые свечи в комнате, и газированный напиток Пепси. А также температура в ее гардеробе должна быть 78 градусов, 4 больших брендовых белых полотенца в ванной, и один большой стол с белой скатертью.



Касательно еды, требует жаренные куриные крылья, ножки, и грудку, брокколи с чесноком, зеленую фасоль и шпинат с легкими приправами. Она может пить только Пепси, а также воду "Аквафина" комнатной температуры, и очень любит чай с лимоном.



Адель - для Адель очень важно постоянно иметь минимум один пакет Marlboro Lights, 2 бутылки лучшего калифорнийского, и 2 бутылки белого вина. С точки зрения питания ее основное требование куриные сандвичи без помидоров, органический мед, 12 маленьких бутылок воды комнатной температуры, много чая, ассортимент жевательной резинки, и свежие фрукты.



Jay z – певец требует 7 комнат для гардероба, а также арахисовое масло лучшего качества, большое количество льда и 72 градуса температуры в комнатах, а также свое любимое кресло и стол.



Он требует 48 бутылок воды Фиджи, из них 24 холодных, а 24 комнатной температуры, 6 бутылок кока-колы, 6 бутылок энергетического напитка, и 6 бутылок витаминизированной воды. Свежие фрукты хорошего качества, в частности виноград, горячий чай, и все, что связано с алкоголем.

















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