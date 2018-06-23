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Спасатели достали из ямы на окраине Тбилиси пропавшего мужчину
23.06.2018 11:07
После четырех дней поисков, пропавшего 32-летнего мужчину нашли в яме на окраине Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.
В яме глубиной более 1,5 метра мужчину заметил случайный прохожий. Именно от него поступило сообщение в полицейский отдел Глдани-Надзаладеви.
Вместе с полицией на место оперативно прибыли пожарные-спасатели. В это время упавший в яму мужчина находился в бессознательном состоянии. Как отмечают в агентстве, он по колено увяз в глинистой почве и несколько суток не мог выбраться оттуда самостоятельно.
С помощью тросов и носилок спасателям удалось поднять мужчину из ямы. В настоящее время он находится в больнице.
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