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Спасатели достали из ямы на окраине Тбилиси пропавшего мужчину


23.06.2018   11:07
После четырех дней поисков, пропавшего 32-летнего мужчину нашли в яме на окраине Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

В яме глубиной более 1,5 метра мужчину заметил случайный прохожий. Именно от него поступило сообщение в полицейский отдел Глдани-Надзаладеви.

Вместе с полицией на место оперативно прибыли пожарные-спасатели. В это время упавший в яму мужчина находился в бессознательном состоянии. Как отмечают в агентстве, он по колено увяз в глинистой почве и несколько суток не мог выбраться оттуда самостоятельно.

С помощью тросов и носилок спасателям удалось поднять мужчину из ямы. В настоящее время он находится в больнице.






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