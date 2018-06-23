Французский писатель Мишель Уэльбек в Грузии

23.06.2018 14:03 Один из самых популярных, признанных и эпатажных писателей современности Мишель Уэльбек посещает Грузию. В рамках визита запланирована встреча с французского писателя с грузинскими читателями, которая состоится 25 июня в 18:00 в театре Руставели. Кроме Тбилиси Мишель Уэльбек побывает и в Казбеги.



Сегодня в гостинице «Rooms» прошла дискуссия, в которой вместе с гостем приняли участие директор Национального центра грузинской книги Медея Метревели и министр культуры Михаил Гиоргадзе.



Как отметил Уэльбек, он мало знает о Грузии. По его словам, он также поверхностно информирован о грузино-российских отношениях. Писатель поблагодари за теплый прием и выразил надежду, что в ходе поездки сможет хорошо познакомиться с Грузией.



Писатель рассказал журналистам, что в настоящее время работает над новой книгой. Мишель Уэльбек является автором таких известных произведений как «Элементарные частицы», «Платформа», «Остров и территория».















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