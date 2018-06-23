В Тбилиси запретят клеить объявления и плакаты на стенах зданий

23.06.2018 14:09 Парламент Грузии изменит правила расклейки афиш, плакатов и рекламных объявления на стенах зданий в Тбилиси. В настоящее время законодательный орган рассматривает соответствующий законопроект, инициированный мэрией Тбилиси. Об этом журналистам сообщил мэр Каха Каладзе.



Каладзе считает, что правила размещения наружной рекламы должны быть изменены, поскольку многочисленные бумажные объявления на стенах зданий «портят внешний вид города».



«На протяжении десятилетий внешний вид города, в первую очередь постройки со статусом памятника, портили приклеенные на их стены плакаты, объявления и другие такие материалы. Любой из вас может увидеть, постеры уже несуществующих партий или обрывки рекламного объявления уже несуществующих организаций, поверх которого наклеено сравнительно новое объявление. Мне кажется, что это серьезная проблема», — сказал Каладзе.



Мэр Тбилиси не уточнил идет ли речь о полном запрете расклейки рекламы на зданиях. Вместе с тем он отметил, что законопроект, который рассматривает парламент, соответствует международным стандартам.



«Когда мы начали работу над законопроектом, очень детально прошли данный вопрос. Конечно же, парламент подключился к этому процессу. Эти изменения были инициированы нами. Я благодарен за то, что парламент уделил внимание этой теме. Уже совсем скоро у нас будет соответствующий закон международных стандартов, который будет способствовать чистоте в нашем городе», — заявил он.



Следует отметить, что в конце марта группа депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» инициировала поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают строгие санкции за «обезображивание Тбилиси».



Под этим термином подразумеваться самовольное нанесение надписей, рисунков и символов на фасады, витрины, заборы, столбы, деревья, на проезжую часть и тротуары, размещение плакатов, баннеров и лозунгов в непредназначенном для этого месте, а также неокрашенные здания и заборы.



В Кодексе появится специальная статья. Вышеперечисленные действия будут наказываться штрафом в размере 200 лари (более 82,3 доллара), а в повторном случае – в размере 1 тысячи лари (более 411 долларов). Такой же штраф будет действовать, если речь зайдет о памятнике культурного наследия. Повторное «обезображивание» памятника повлечет за собой штраф в размере 2 тысячи лари (более 823 долларов).















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