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Рабочая группа по судебным реформам в Грузии проводит очередное заседание


23.06.2018   14:13
Сегодня, 23 июня, рабочая группа по судебной реформе обсуждает дисциплинарную ответственность судей и нормы, регулирующие деятельность независимых инспекторов, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, желательно, чтобы дискуссия по вопросам дисциплинарной ответственности судей была на данном заседании завершена.

«Надеюсь, мы закончим обсуждение этого вопроса. У нас есть еще несколько тем для обсуждения – школьная тема, тема совета. Мы должны перейти к рассмотрению этих тем», - сказал Ираклий Кобахидзе.






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