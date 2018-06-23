В Турции погиб гражданин Грузии от укуса пчелы

23.06.2018 16:45 34-летний гражданин Грузии погиб в турецком городе Ризе,- об этом сообщили турецкие СМИ.



Причиной смерти стала аллергия, вызванная укусом пчелы.



По данным турецких информагентств, гражданин Грузии работал в Ризе на чайных плантациях, когда во время сбора чая его укусила пчела. Мужчина скончался до транспортировки в больницу.















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