Житель Панкисского ущелья, более двух недель числившийся пропавшим, вернулся в Грузию

23.06.2018 18:12 28-летний житель Панкисского ущелья Беслан Цуцашвили, более двух недель числившийся пропавшим, вернулся в Грузию. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».



Житель села Омало Ахметского муниципалитета является гражданином Грузии. Он пропал 6 июня, сразу после того, как пересек грузинский пункт пропуска «Дарьяли». Более двух недель он не отвечал на телефонные звонки. Родным ничего не было известно о его местоположении.



Сопровождавшие Цуцашвили лица сообщили, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» он был задержан. Мать мужчины Лейла Умарова позже обратилась за помощью к властям Грузии - Службе государственной безопасности, а также к представителям Красного Креста. По словам Умаровой, ее сын вместе с друзьями направлялся в Чечню, однако на российской границе был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Как утверждала женщина, Беслана Цуцашвили заподозрили в связях с террористами.



В МВД Грузии сегодня, 23 июня, подтвердили, что Цуцашвили пересек государственную границу и вернулся на родину. Сразу после этого он был вызван на допрос в полицию. Родные молодого мужчины пока не смогли с ним связаться.















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