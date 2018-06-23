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16-летний подросток ранен в центре Тбилиси


23.06.2018   18:17
16-летний подросток был ранен в результаты ссоры со сверстниками в центре Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Костава, недалеко от Филармонии. По предварительной информации, осколком стекла юноше там были нанесены несколько ранений в области плеча и ноги.

Подростка доставили в Центр высоких медицинских технологий (Университетская клиника Ингороква). Там ему была проведена операция. В настоящее время юноша остается в хирургическом отделении. По словам врачей, его состояние удовлетворительное.

В связи с произошедшим в МВД начали следствие по первой части статьи 118 УК Грузии – «умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, не опасное для жизни». Статья наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.






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