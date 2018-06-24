Владыка Шио: Жаль, что в СМИ и соцсетях мы касаемся жестокости, необоснованных обвинений, грубости, брани

24.06.2018 15:23 Жаль, что в СМИ и соцсетях мы касаемся большой нелюбви, жестокости, необоснованных обвинений, грубости, брани, - об этом местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио заявил в ходе воскресной проповеди в храме Пресвятой Троицы.



По его словам, не ритуалы, а большая любовь, глубокая вера и смирение, ощущение собственной недостойности являются залогом того, чтобы Бог выполнил нашу просьбу.



«Мы часто думаем, что жизнь по правильным ритуалам располагает Господа к нам. Какие бы ритуалы не соблюдались, если у тебя внутренне нет истинного христианства, Господь никогда не выполнит твою просьбу, или даст только минимум по своей любви, но не благодать и милость. Мы должны задуматься об этом, нет ли в нашей жизни сегодня чего-то такого, что должны были бы изменить, когда умоляем Господа – будь это личные дела или публичные. Когда у нас в сердце ненависть, грубость, нелюбовь, Господь нашу просьбу не исполнит. Может не быть ненависти, но быть равнодушие. Часто и к большому сожалению, в СМИ и соцсетях мы касаемся такой большой нелюбви, неосторожности, жестокости, необоснованных обвинений, грубости, нецензурщины, брани… Свобода, это когда мы преодолеем нашу ненависть, грубость, бескультурье, побеждаем эти качества и получаем Божью благодать», - сказал владыка Шио.















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