Забег «Тбилиси» собрал несколько тысяч участников

24.06.2018 15:48 Забег «Тбилиси», организованный по инициативе мэра города Кахи Каладзе, впервые прошел в грузинской столице, собрав почти 3 тысячи участников. В мероприятии, направленном на популяризацию здорового образа жизни, мог принять участие любой желающий. К забегу присоединился сам Каладзе, а также председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



Забег начался у парка Ваке в 9:00 и завершился на площади Свободы. Движение транспорта в центре Тбилиси на несколько часов было ограничено. Участникам, показавшим лучшие результаты, были переданы призы от спонсоров.



По словам Каладзе, в будущем мэрия продолжит проводить похожие мероприятия. «Наше сегодняшнее мероприятие служит популяризации правил здорового образа жизни. Оно не будет единственным. Мы предложим различные спортивные мероприятия для того, чтобы люди поняли, насколько важен спорт и здоровый образ жизни. Я рад, что в забеге приняли участие столько людей», - сказал мэр.

















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