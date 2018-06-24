В Грузии срок замены водительских прав некоторых категорий будет продлен до 1 марта 2019 года

24.06.2018 18:28 Юридическая сила водительских прав категорий «C», «CE», «D», «DE», «C1», «C1E», «D1» и «D1E», выданных с 1 апреля 2006 года до 1 марта 2014 года сохранится до 1 марта 2019 года. По закону «О дорожном движении», срок действия у прав данной категории – до 1 сентября 2018 года, однако в парламенте готов к инициированию проект, предусматривающий его продление до 1 марта 2019 года.



«На сегодняшний день выдано 481 000 водительских прав данных категорий/подкатегорий. Из них у 263 700 срок действия истекает 1 сентября 2018 года. Исходя из того, что до 1 сентября 2018 года остается менее 3 месяцев, поменять такое количество прав практически невозможно, так как ресурсами Агентства обслуживания в течение одного рабочего дня возможно заменить максимум 2 800 водительских прав. А согласно закону «О дорожном движении», в случае истечения срока действия водительских прав, до их замены лицу запрещено управление транспортным средством», - говорится в пояснении к проекту.



Законодательная инициатива будет представлена на ближайшем заседании парламентского бюро.















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