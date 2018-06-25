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Горийский женский камерный хор проведет концерты в 12 странах Европы


25.06.2018   14:33
Горийский женский камерный хор отправится в очередной евротур в октябре. Хор в течение 3 месяцев будет путешествовать по 12 городам Европы и с 14 октября по 13 декабря проведет 37 концертов. Об этом руководитель хора Теона Цирамуа заявила в прямом эфире передачи радио Первого канала «Час пик».

Напомним, Горийский женский камерный хор 23 июня провел концерт в рамках проекта «Под небом Тбилиси». Несмотря на проливной дождь, концерт не прекратили и зрители остались до конца.






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