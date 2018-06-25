Беженцам в Зугдиди передали квартиры

25.06.2018 14:35 Министерство по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии передало 240 семьям беженцев квартиры в 6 новых корпусах в Зугдиди. Наряду с другими, квартиры получили беженцы, проживающие в 9 аварийных зданиях. 48 однокомнатных, 96 двухкомнатных и 96 трехкомнатных квартиры были распределены путем жеребьевки.



Были учтены и нужды лиц с ограниченными возможностями, которые получили квартиры на первом этаже.



К этому времени на улице Барамия в Зугдиди строятся еще 6 новых корпусов, квартиры в которых в будущем году получат еще 360 семей беженцев.















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