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Выпускники школ смогут получать аттестаты в Домах юстиции
25.06.2018 14:36
Выпускники с сегодняшнего дня смогут получить аттестат полного школьного образования в Домах юстиции, филиалах и общественных центрах Агентства развития сервисов.
В текущем году зарегистрировано около 40 000 абитуриентов, выпускников 12 классов, и с сегодняшнего дня в течение 10 рабочих дней с подачи заявки они бесплатно получат документы, подтверждающие полное общее образование.
Для получения аттестата абитуриент должен заполнить соответствующую заявку в Доме юстиции, филиалах и общественных центрах Агентства развития сервисов. Документ выдается на десятый рабочий день с поступления заявки. Если абитуриент хочет получить аттестат в ускоренном порядке, ему придется заплатить за услугу.
Для получения аттестата в день поступления заявки абитуриент заплатит 50 лари, стоимость за выдачу документа на второй рабочий день составляет 40 лари, на третий рабочий день- 30 лари, а если заявитель хочет получить аттестат на пятый рабочий день с представления заявки, должен заплатить 20 лари.
Абитуриенты могут сделать заявку на бесплатное получение документа о полном общем образовании до 31 декабря включительно. Если заинтересованное лицо до конца года не обратится к полномочной службе для получения документа/аттестата о первичном общем образовании, заинтересованному лицу в следующем году будет выдан дубликат государственного документа о полном общем образовании.
Выпускники могут подать заявку на получение аттестата, и получить документ каждый рабочий день с 09:00 до 18:00 часов.
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