Одной из главных проблем в школах называется «буллинг» - Народный защитник

25.06.2018 15:17 Одной из главных проблем в школах называется буллинг (травля одного ребенка другим, агрессивное преследование - ред.). Об Этом говорится в исследовании Академии по правам человека народного защитника.



По данным, представленным народным защитником Нино Ломджария, 32,5% учащихся заявляет, что в течение последнего одного года слышали, или присутствовали при случаях физического угнетения среди одноклассников. В то же время, еще больше случаев словесного угнетения.



40,7% учеников заявляет, что в течение одного последнего года слышали, или видели факт угнетения других учеников.



По заявлению Нино Ломджария, причина угнетения разная, и включает как расовую, этнокультурную, и религиозную принадлежность, так и сексуальную ориентацию, ограниченные возможности, и социальный статус.



Академия народного защитника по правам человека провела исследование в 64 государственных и частных школах. Исследование включало три целевых группы: учеников 7-12 классов, педагогов предметов, учебная программа которых включает аспекты прав человека, и администрацию школ. В исследовании приняли участие 1 480 человек.

















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