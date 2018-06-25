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Антология грузинской прозы впервые вышла в свет на азербайджанском языке


25.06.2018   16:55
Центром Перевода Азербайджана издана Антология грузинской прозы.

В книге, впервые представившей азербайджанскому читателю общую картину современной грузинской литературы, собраны произведения свыше тридцати известных прозаиков, среди которых Михаил Джавахишвили, Чабуа Амирэджиби, Тамаз Чиладзе, Реваз Инанишвили, Нугзар Шатаидзе, Мака Джохадзе, Шота Иаташвили, Иракли Джавахадзе, Марина Цоцколаури.

Перевод на азербайджанский язык выполнен писателями-переводчиками Нариманом Абдулрахманлы и Этимадом Башкечидом.






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