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Александрийской библиотеке передали образцы арабской литературы, изданной в Грузии


25.06.2018   17:23
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Египте Александр Налбандов посетил с рабочим визитом город Александрию.

По информации министерства иностранных дел, в праздничной обстановке Александрийской библиотеке передали переводы произведений арабских писателей, изданные в Грузии, а также произведения грузинской литературы и полиграфии разных жанров.

Необходимо отметить, что в будущем эти книги будут доступны как для представителей научных кругов, так и рядовых читателей.

По данным министерства, посол провел встречи с президентом Александрийской библиотеки и руководителем департамента международных отношений и протокола. Стороны говорили о перспективах двухстороннего сотрудничества.






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