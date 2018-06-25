Александрийской библиотеке передали образцы арабской литературы, изданной в Грузии

25.06.2018 17:23 Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Египте Александр Налбандов посетил с рабочим визитом город Александрию.



По информации министерства иностранных дел, в праздничной обстановке Александрийской библиотеке передали переводы произведений арабских писателей, изданные в Грузии, а также произведения грузинской литературы и полиграфии разных жанров.



Необходимо отметить, что в будущем эти книги будут доступны как для представителей научных кругов, так и рядовых читателей.



По данным министерства, посол провел встречи с президентом Александрийской библиотеки и руководителем департамента международных отношений и протокола. Стороны говорили о перспективах двухстороннего сотрудничества.















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