Из кинохранилища России в Грузию вернутся еще 11 картин

25.06.2018 17:34 Продолжается процесс возвращения грузинского кинонаследия из Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации. При организации министерства культуры и спорта Грузии и Национального центра кинематографии, через несколько дней из «Госфильмофонда» вернутся еще 11 картин.



На третьем этапе грузинской стороне вернут фильмы, снятые в период с 1960 до 1985 годов. В их числе – «Первая ласточка» Наны Мчедлидзе, «Алавердоба» и «Пиросмани» Георгия Шенгелая, «Мольба» Тенгиза Абуладзе, «Под одним небом» Ланы Гогоберидзе, «Необыкновенная выставка» Элдара Шенгелая и «Белый караван», снятый вместе с Тамазом Мелиава, «Любовь с первого взгляда» и «Нейлоновая елка» Резо Эсадзе, «Грузинские хроники девятнадцатого века» Александра Рехвиашвили и «Мяч и поле» Гугули Мгеладзе.



В целях контроля работ, осуществляемых фондом, и будущего сотрудничества, город Москву с рабочим визитом посетили куратор проекта, глава службы образования министерства культуры и спорта Грузии Нана Долидзе и директор Национального киноцентра Зураб Магалашвили.



Состоялась встреча грузинской делегации и директора «Госфильмофонда». Вячеслав Тельнов выразил готовность и в будущем максимально содействовать процессу возвращения грузинских фильмов на родину.















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