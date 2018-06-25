В Кахетии археологи обнаружили захоронение воина эпохи раннего железного века

25.06.2018 21:34 Грузинские археологи рассказали о еще одной важной находке в Кахетии. На этот раз на территории района Зузумбо в городе Телави обнаружили захоронение эпохи раннего железного века.



По словам профессора Университета Илии Ники Тушабрамишвили, захоронение датируется II-I веками до нашей эры.



Археологи нашли останки человеческого скелета, железный нож и фрагменты глиняной посуды.



Тушабрамишвили полагает, что могила принадлежит воину той эпохи.

«Говорить о том, что эта могила принадлежит воину, нам позволяют другие предметы, найденные здесь. Кости будут отправлены Комиссии по исследованию грузинской генетики, существующей при Научной академии и принадлежащей Музею истории медицины. После их заключения, мы будем знать точные детали», — сказал Тушабрамишвили.



Археологи уверены, что недалеко от захоронения существует древнее поселение. С целью его обнаружения специалисты продолжат разведывательные работы.

Артефакты – нож и фрагменты посуды, передадут Историческому музею Телави.



Напомним, на прошлой неделе в районе Зузумбо археологи обнаружили бронзовый браслет эпохи раннего железа, а также керамический материал и часть железного копья XVI- XIV веков и X-VIII веков до нашей эры.



"Новости-Грузия"











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