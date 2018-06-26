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С 1-го мая по 25 июня в море и реках Грузии утонул 21 человек
26.06.2018 10:20
С 1-го мая по 25 июня в море и реках по всей Грузии утонул 21 человек. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации пресс-службы ведомства, в этот же период, спасателями Службы по управлению чрезвычайными ситуациями спасены от утопления 36 человек.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан проявлять осторожность и соблюдать рекомендации морских спасателей.
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