С 1-го мая по 25 июня в море и реках Грузии утонул 21 человек

26.06.2018 10:20 С 1-го мая по 25 июня в море и реках по всей Грузии утонул 21 человек. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



По информации пресс-службы ведомства, в этот же период, спасателями Службы по управлению чрезвычайными ситуациями спасены от утопления 36 человек.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан проявлять осторожность и соблюдать рекомендации морских спасателей.















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