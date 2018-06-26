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МВД не подтверждает задержание девушек, подозреваемых в ранении певца Ираклия Нозадзе


26.06.2018   11:18
В министерстве ВД не подтверждают информацию о задержании предполагаемого виновного в ранении певца Ираклия Нозадзе.

Однако предполагаемые преступники идентифицированы и, как отмечают в ведомстве, ведутся соответствующие следственные действия.

Напомним, по информации друга певца Ираклия Нозадзе – Зуры Хачидзе, полиция задержала девушек, которые, предположительно, ранили исполнителя.

По его же словам, полиция изъяла записи с камер наблюдения у дома Нозадзе, с помощью которых идентифицирует машину, на которой перемещались предполагаемые преступники. Что касается мотива ранения, на данном этапе Хачидзе не может сказать, что стало причиной.

Солист группы «Кучис бичеби» Ираклий Нозадзе был ранен вчера вечером на проспекте Церетели в Тбилиси. Вчера же его прооперировали в клинике Гудушаури и перевели в отделение реанимации.






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